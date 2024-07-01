30 يونيو.. المشير البشير،كل عام وأنتم بخير

-كان يومك ذلك اليوم الذی شعاره (الوطن الغالی) وهو يوم الثلاثين من يونيو١٩٨٩م، يوماً فاصلاً،فی حياتك الشخصية وفی حياة السودان أرضاً وشعباً،إمتدت لثلاثين عاماً،شهدت الإنجازات والهنَّات، الإختراقات والإخفاقات،وستظل فی التاريخ حقبة لا يُمكن تجاوزها٠

-كل عام وانتم بخير،وجيشنا الذی كان لك شرف قيادته لثلاثة عقود، حيث كان سهمك وافراً فی تنظيمه وتسليحه وتدريبه وإعداده مما جعله من الجيوش التی يُشار إليها بالبنان،وهو يخوض اليوم حرباً وجودية يكون بعدها السودان او لايكون ٠

-كل عام وأنتم بخير،وقد أنشأت من العدم، منظومة الصناعات الحربية،التی تصنع كل سلاح وذخيرته،وكل ماسورة وطلفتها،الشٸ الذی جعل جيشنا صامداً ومكتفياً بسلاحة برَّاً وجواً وبحراً،إلَّا النزر اليسير ٠

-كل وأنتم بخير، وقد ابتدرتم الدفاع الشعبی والخدمة الوطنية ليصبح الشيب والشباب من النساء والرجال قادرين علی إستخدام السلاح دفاعاُ عن الأرض والعِرض،وقد تجلَّت أهمية ذلك فی حرب الكرامة الداٸرة اليوم٠

-كل عام وأنتم بخير وقد وفرتم للسودان الإتصالات الحديثة التی تربط كل بقعة من بلادنا العزيزة بالعالم أجمع٠

-كل عام وأنتم بخير وقد تركتم فی كل مدينة جامعة أو كلية جامعية أو معهد، وفی كل حی أكثر من مدرسة،وصار فی كل بيت خريج جامعی، بعدما كانت مٶسسات التعليم العالی تعد علی اصابع اليد الواحدة٠

-كل عام وأنتم بخير، وقد تمددت الطرق المسفلتة بآلاف الكيلومترات، داخل المدن وبين الولايات ومع بعض دول الجوار٠

-كل عام وأنتم بخير، وقد حدثت فی عهدكم الميمون طفرات غير مسبوقة فی الإعلام المسموع والمرٸی، وفی الإمداد الكهرباٸی توليداً وتوزيعاً،وفی المستشفيات توفيراً للأسِرة،والدواء،والكودار الطبية والعلاج المجانی للاطفال ،والحالات الطارٸة والكُلیٰ والسرطان٠

-كل عام وانتم بخير٠ وانتم تجابهون الإستكبار العالمی بكل عزة المٶمن،وتصرفون (البركاوی الصاح) لكل من يتطاول علی كرامة بلادنا٠

-كل عام وأنتم بخير،وانتم تحتسبون عند الله تعالی،الشهيد تلو الشهيد من أبناء الوطن الكبير ومن أسرتكم الصغيرة،فی سبيل إعلاء كلمة لا إلٰه إلَّا الله،وأن يكون السودان حراً مستقلاً،أبيَّاً شامخاً٠

-كل عام وأنتم بخير، وانتم صابرون مصابرون مرابطون،بلا ضجر ولا إستجداء فی الحبس الجاٸر،حتی أصبحتم وحدكم السجناء فی طول البلاد وعرضها فی سابقة فريدة لم تشهد بلادنا لها مثيلاً فی التاريخ،تعانون من ظلم ذوی القربی وزملاء المهنة ورفقاء السلاح،لكن التاريخ سيشهد لكم بالفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل ألَّا أهل الفضل٠

-كل عام وأنتم بخير ،وكل أبناء الشعب السودانی يذكرونكم بالخير ويقولون لكم كل عام وانتم بخير٠

-سيذكرنی قومی إذا جدّ جدهم وفی الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ ٠

-محجوب فضل بدری-

