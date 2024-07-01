30 يونيو.. المشير البشير،كل عام وأنتم بخير

30 يونيو.. المشير البشير،كل عام وأنتم بخير
-كان يومك ذلك اليوم الذی شعاره (الوطن الغالی) وهو يوم الثلاثين من يونيو١٩٨٩م، يوماً فاصلاً،فی حياتك الشخصية وفی حياة السودان أرضاً وشعباً،إمتدت لثلاثين عاماً،شهدت الإنجازات والهنَّات، الإختراقات والإخفاقات،وستظل فی التاريخ حقبة لا يُمكن تجاوزها٠
-كل عام وانتم بخير،وجيشنا الذی كان لك شرف قيادته لثلاثة عقود، حيث كان سهمك وافراً فی تنظيمه وتسليحه وتدريبه وإعداده مما جعله من الجيوش التی يُشار إليها بالبنان،وهو يخوض اليوم حرباً وجودية يكون بعدها السودان او لايكون ٠
-كل عام وأنتم بخير،وقد أنشأت من العدم، منظومة الصناعات الحربية،التی تصنع كل سلاح وذخيرته،وكل ماسورة وطلفتها،الشٸ الذی جعل جيشنا صامداً ومكتفياً بسلاحة برَّاً وجواً وبحراً،إلَّا النزر اليسير ٠
-كل وأنتم بخير، وقد ابتدرتم الدفاع الشعبی والخدمة الوطنية ليصبح الشيب والشباب من النساء والرجال قادرين علی إستخدام السلاح دفاعاُ عن الأرض والعِرض،وقد تجلَّت أهمية ذلك فی حرب الكرامة الداٸرة اليوم٠
-كل عام وأنتم بخير وقد وفرتم للسودان الإتصالات الحديثة التی تربط كل بقعة من بلادنا العزيزة بالعالم أجمع٠
-كل عام وأنتم بخير وقد تركتم فی كل مدينة جامعة أو كلية جامعية أو معهد، وفی كل حی أكثر من مدرسة،وصار فی كل بيت خريج جامعی، بعدما كانت مٶسسات التعليم العالی تعد علی اصابع اليد الواحدة٠
-كل عام وأنتم بخير، وقد تمددت الطرق المسفلتة بآلاف الكيلومترات، داخل المدن وبين الولايات ومع بعض دول الجوار٠
-كل عام وأنتم بخير، وقد حدثت فی عهدكم الميمون طفرات غير مسبوقة فی الإعلام المسموع والمرٸی، وفی الإمداد الكهرباٸی توليداً وتوزيعاً،وفی المستشفيات توفيراً للأسِرة،والدواء،والكودار الطبية والعلاج المجانی للاطفال ،والحالات الطارٸة والكُلیٰ والسرطان٠
-كل عام وانتم بخير٠ وانتم تجابهون الإستكبار العالمی بكل عزة المٶمن،وتصرفون (البركاوی الصاح) لكل من يتطاول علی كرامة بلادنا٠
-كل عام وأنتم بخير،وانتم تحتسبون عند الله تعالی،الشهيد تلو الشهيد من أبناء الوطن الكبير ومن أسرتكم الصغيرة،فی سبيل إعلاء كلمة لا إلٰه إلَّا الله،وأن يكون السودان حراً مستقلاً،أبيَّاً شامخاً٠
-كل عام وأنتم بخير، وانتم صابرون مصابرون مرابطون،بلا ضجر ولا إستجداء فی الحبس الجاٸر،حتی أصبحتم وحدكم السجناء فی طول البلاد وعرضها فی سابقة فريدة لم تشهد بلادنا لها مثيلاً فی التاريخ،تعانون من ظلم ذوی القربی وزملاء المهنة ورفقاء السلاح،لكن التاريخ سيشهد لكم بالفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل ألَّا أهل الفضل٠
-كل عام وأنتم بخير ،وكل أبناء الشعب السودانی يذكرونكم بالخير ويقولون لكم كل عام وانتم بخير٠
-سيذكرنی قومی إذا جدّ جدهم وفی الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ ٠
-محجوب فضل بدری-
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