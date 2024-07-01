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بالصور.. الطوارئ الصحية بالخرطوم تعلن عن إنجاب سيدة ثلاثة توأم بمستشفي الفتح

2024/07/01
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أعلن رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم أن سيدة أنجبت بمستشفي الفتح بمحلية كرري ثلاثة توائم إناث.
وأكدت ادارة مستشفى ان التوائم ووالدتهن يتمتعن بصحة جيدة ، مبينين أنها من الحالات النادرة في الولادة مشيرا الى أنه تم توفير ألبان للتوائم من ادارة التغذية وإحتياجات الرضاعة الاخرى.
فيما أعلن رئيس لجنة الطوارئ الصحية عن ادخال خدمات جديدة في القريب العاجل لمستشفى الفتح بافتتاح مركز غسيل الكلى وإدخال الطاقة الشمسية لجميع الاقسام حتى لا تتأثر خدمات المستشفى بقطوعات الكهرباء وارتفاع تكلفة وقود مولد الكهرباء.
ولفت رئيس اللجنة انه رغم ظروف الحرب فان الدعم والرعاية التي تجدها من السيد والي ولاية الخرطوم اسهمت في استقرار الخدمات بالمؤسسات الصحية و العلاجية.
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سونا

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