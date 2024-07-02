المليشيا عينها على التفاوض. فهي تعلم يقينا بأنها لن تنتصر عسكريا. هدفهم خلق ضغط بالحرب النفسية والملف الإنساني.

هذه الحرب ليست معارك عسكرية فقط، ولا يجب حصرها في هذا البعد الواحد.

هزيمة المليشيا سياسيا قبل هزيمتها عسكريا تكون بالمزيد من التماسك والصلابة ضدها وضد أهدافها السياسية التي تشن هذه الحرب من أجلها في الأساس.

ما تقوم به المليشيا من انتهاكات وفظائع ضد المواطنين هو ما يجعل هذه الحرب كارثية بهذا الشكل، والهدف هو الحصول على ما ترغب فيه بالضغط والإخضاع للمواطن وليس الجيش. لا ينبغي مكافأة هؤلاء الأوباش المجرمين وقادتهم الخونة بالقبول والاعتراف بهم.

المليشيا اختارت أن تحارب الشعب كله، وسيحاربها حتى القضاء على آخر مرتزق.

حليم عباس

