تركي آل الشيخ يكشف حجم إيرادات فيلم أولاد رزق 3.. ويرد على المشككين في نجاح الفيلم

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، حجم الإيرادات التي حققها فيلم أولاد رزق 3، خلال أسبوعين من طرحه في دور العرض.وقال آل الشيخ عبر حسابه على منصة X: “في أسبوعين عرض فيلم أولاد رزق 3 يحقق اكثر من 15 مليون دولار ما يعادل أكثر من 720 مليون جنيه مصري”.وأضاف: “صوره مع التحيه لمن قال لا يمكن تحقيق ما تم صرفه على الفيلم، الحقيقه أنه بتوفيق من الله ومن ثم بالتخطيط الجيد وتوفر عناصر النجاح وبدعم GEA وتقديم محتوى منافس بجودة أعلى من السوق، وقصة ناجحة تستطيع تحقيق الهدف والمكسب بالاضافة دعايه ناجحة لموسم الرياض”.وواصل: “سنقدم على خطوات مماثلة ومحسوبة وسننتقي بعناية وسنعلن عن ذلك قريباً، ونلتقي مع نتيجة إيرادات أولاد رزق 3 بعد 8 أسابيع إن شاء الله لنحسب معا الرقم المنجز”.واختتم آل الشيخ: “أولاد رزق بالشراكه مع موسم الرياض و GEA غيروا مفهوم الإنتاج في الوطن العربي وهذا هو المهم، GEA تدعم الإبداع أينما كان”.

المرصد