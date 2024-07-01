مداراتمنوعات

بالصورة.. الصحفية رشان أوشي: (شاء من شاء وأبى من أبى البشير كان راجل شجاع ولو قاعد المهازل دي ما كان حصلت وفي زمنه حميدتي كان قاعد في الكرسي الوراء مكانه الطبيعي ككلب حراسة فقط لا غير)

2024/07/01
رشان أوشي

كتبت الصحفية والناشطة السودانية المعروفة رشان توفيق أوشي, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حظيت بتفاعل واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الصحفية صورة للرئيس السوداني السابق عمر البشير وكتبت عليها: (شاء من شاء وأبى من أبى .. حرّم كان راجل شجاع ولو قاعد المهازل دي ما كان حصلت .. ولا حميدتي قدر رفع رأسه).

449218687 2034995753621085 5445401454025026250 n

وتابعت رشان أوشي: (في زمنه حميدتي كان قاعد في الكرسي الوراء مكانه الطبيعي ككلب حراسة فقط لا غير).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/01