شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تكشف حقيقة ترحيل شباب سودانيون إلى “حلفا” من داخل حفل ضجة أقامته بحي فيصل بالقاهرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية خلال الأيام الماضية بأخبار تتحدث عن ترحيل السلطات المصرية لشباب سودانيون إلى مدينة “حلفا”.

ووفقاً للأنباء المتداولة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الشباب السودانيون تم ترحيلهم من حفل ضجة أحيته الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية, بإحدى القاعات بحي فيصل بمحافظة الجيزة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة مروة الدولية, في مقطع فيديو قام بتصويره بعض معجبيها خلال دخولها لإحياء أحد الحفلات الخاصة.

ونفت الدولية, الخبر الذي وصفته بالشائعة وقالت في حديثها (جاهزين جاهزين) كما ردت على الذين قاموا بتصوير المقطع بسخرية قائلة: (الإشاعة دي بتكونوا مرقتوها انتو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين