بالصور والفيديو.. شاهد لحظات تتويج الهلال ببطولة دوري السوبر السوداني بتنزانيا بعد انسحاب المريخ

توج الإتحاد السوداني لكرة القدم, نادي الهلال بطلاً لدوري السوبر السوداني, الذي انطلق في تنزانيا بمشاركة أندية الهلال, والمريخ, وحي الوادي نيالا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شهدت المباراة الختامية أحداث مثيرة بعد رفض نادي المريخ أداء المباراة رغم وصول لاعبية لأرضية الملعب وإجراء عمليات الإحماء.

وسحب الوفد الإداري للمريخ اللاعبين من أرضية ملعب عزام بتنزانيا, بعد أن طالب الوفد بإخراج كاميرات التصوير ورفض تلفزة المباراة.

وبعد خروج المريخ من الملعب قام ممثلي الإتحاد السوداني لكرة القدم بتتويج الهلال بالكأس واعتبار المريخ مهزوماً 0\2.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين