شاهد بالفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. الفنان عثمان بشة يغني أغنية الفنانة هدى عربي (سوي كدة لمن يسحروك) وساخرون: (رحم الله الفن السوداني وسوي كدة لمن يرحلوك أرقين)

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر الجمهور من الفنان الشاب عثمان بشة, بعد ظهوره وهو يدندن بأغنية الفنانة هدى عربي (سوي كدة لمن يسحروك).

ويرى الساخرون من المطرب الشاب أن الأغنية تعتبر أغنية “بنات” ولا يصح أن يغنيه رجل, حيث كتب أحدهم: (رحم الله الفن السوداني) لترد عليه معلقة أخرى: (سوى سوى كدا لما يرحلوك أرقين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين