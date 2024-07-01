شاهد بالصورة والفيديو.. القبطية السودانية “هبة” إبنة القسيس المعروف “رمسيس اللوز” تغني لوطنها السودان وتحظي بإعجاب منقطع النظير: (يا ربي فك الكرب نفسي أرجع ويرجع سوداني بلد الخير والحب)

حظيت المرنمة هبة رمسيس, بإعجاب منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ترديدها أغنية تدعو لإيقاف الحرب في السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن هبة رمسيس, تقول في أغنيتها المؤثرة والتي حصلت على آلاف الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي (يا ربي فك الكرب نفسي أرجع ويرجع سوداني بلد الخير والحب).

ووفقاً لما أورد نشطاء على فيسبوك, فإن المرنمة هبة رمسيس, هي من أقباط حي المسالمة العريق بمدينة أم درمان ووالدها القسيس المعروف رمسيس اللوز.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين