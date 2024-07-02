رياضية
بهدف عكسي .. فرنسا تبعد بلجيكا خارج يورو 2024
واصل منتخب فرنسا الاستفادة من هدايا منافسيه ليتأهل لدور الثمانية في بطولة يورو 2024 بألمانيا بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد مساء الإثنين ضمن منافسات دور ال16.
وسجل يان فيرتونخن مدافع بلجيكا بالخطأ في مرماه الهدف الوحيد لمنتخب فرنسا ليتأهل الديوك في انتظار الفائز من مباراة البرتغال ضد سلوفينيا.
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