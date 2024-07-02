الخارجية: المليشيا الإرهابية تتمادى في استهدافها للمدنيين في القرى والمدن

قالت وزارة الخارجية في بيان لها أن المليشيا الإرهابية تتمادى في استهدافها للمدنيين في القرى والمدن وتجمعات النازحين كما شنت المليشيا عدوانا جديدا على مناطق مختلفة في ولاية سنار شملت قرى جبل موية، حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 40 من المدنيين العزل في ضواحي مدينة سنار.

وفيما تورد (سونا ) نص البيان :-

تتمادى المليشيا الإرهابية في استهدافها للمدنيين في القرى والمدن الآمنة وتجمعات النازحين. وفي الأيام الماضية شنت المليشيا عدوانا جديدا على مناطق مختلفة في ولاية سنار شملت قرى جبل موية، حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 40 من المدنيين العزل في ضواحي مدينة سنار، ثم مدينة سنجة، التي تعد من أكبر تجمعات النازحين من حرب المليشيا علي الشعب السوداني.

و تسببت هذه الاعتداءات في عمليات نزوح جديدة بعد ما ارتكبته المليشيا من تصفيات للمدنيين وعمليات نهب واسعة وإخلاء قسري للسكان من منازلهم. وقد قامت المليشيا بتحويل مستشفى سنجة إلي ثكنة عسكرية تنطلق منها هجماتها العسكرية على الأبرياء. ومواصلة لنهجها الٱجرامي في تدمير البنيات الأساسية فجرت المليشيا الأرهابية اليوم جزءا من جسر الحلفايا في الخرطوم بحري.