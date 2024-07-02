كوستا ينقذ البرتغال من فخ سلوفينيا وسط دموع رونالدو

تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ربع النهائي في يورو 2024 بعد فوزه على منتخب سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة (3-0)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس ديوجو كوستا بتصديه لثلاث ركلات من لاعبي سلوفينيا، مما ساهم في حسم تأهل البرتغال.

وقد شكّل المنتخب البرتغالي تهديدًا مبكرًا بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة، عندما أرسل برونو فيرنانديز كرة عرضية داخل المنطقة، وكاد لياو أن يسجلها لولا تدخل المدافع كارنيكنيك الذي أبعدها إلى الركنية.

بعد دقيقة تمت عرقلة لياو من جانب دركوزيتش أمام المنطقة، وتقدم كريستيانو لتنفيذ ركلة حرة فأطلق قذيفة صاروخية مرت أعلى عارضة سلوفينيا.التعادل السلبي استمر في الأشواط الإضافية، وفي ركلات الترجيح كانت الابتسامة الأخيرة من نصيب رونالدو ورفاقه بفضل تصديات الحارس المتألق كوستا.

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