عبدالعزيز بن سلمان: من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن مشروع الجافورة سيوفر مليوني قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وسيستخدم في وقت الذروة. وأشار إلى أن إنتاج السعودية من الغاز سيزداد بنسبة 33% بحلول عام 2032.

وأضاف سموه، على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع “حقل الجافورة” والمرحلة الثالثة من مشروع “توسعة شبكة الغاز الرئيسية”: “لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة الطاقة بكل أشكالها”.

وأشار سموه إلى أن الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلومتر، وسيتم ربط المشروع بـ 40 منشأة تشمل محطات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والمصانع، ومعامل إنتاج البتروكيماويات.

وقال وزير الطاقة: “أكرر بثقة أكبر.. من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم”.

#فيديو | #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان : – تبلغ الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية حاولي 4 آلاف كيلو متر.

– سيتم ربط المشروع بـ 40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحليلة المياة ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات.https://t.co/UJBlsuBw69#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/t1PFrBtvgP — صحيفة المدينة (@Almadinanews) June 30, 2024

جريدة المدينة