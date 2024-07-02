توزيع 800 ألف كيلوجرام من فائض طعام الحجِّ

حفظت جمعية “إكرام” في مكة خلال موسم الحج 828,930 كيلوجرامًا من الطعام، بقيمة تقديرية بلغت 19,625,323 ريالًا. وأوضح مدير الجمعية، أحمد المطرفي، أن الجمعية أبرمت عدة اتفاقيات مع قطاعات حكومية وأهلية وخاصة للوصول إلى الأماكن التي يكثر فيها الهدر والفقد الغذائي، في محاولة منها للحد من هذا الهدر. شملت هذه الاتفاقيات مؤسسات الإعاشة ومنشآت حجاج الداخل والفنادق في المنطقة المركزية. وقد شمل الفائض وجبات ساخنة، فواكه وخضراوات، مجمدات، مشروبات، لحوم وغيرها، وتم تقديمها للفئات المحتاجة في مكة المكرمة.

جريدة المدينة