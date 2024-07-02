“ويفا” يفتح تحقيقًا باحتفالية جود بيلينغهام

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” تحقيقًا تأديبيًا اليوم الإثنين باحتفالية الإنكليزي جود بيلينغهام بعد تسجيله هدف التعادل أمام سلوفاكيا من مقصية رائعة أعاد معها الأمل لمنتخب “الأسود الثلاثة” الذي كان على وشك توديع بطولة أوروبا 2024.

وأمس الأحد، أفلت منتخب إنكلترا بأعجوبة من شبح الإقصاء في بطولة “يورو 2024″، بتحقيقه “ريمونتادا” مثيرة أمام نظيره السلوفاكي، بالفوز بهدفين لهدف على ملعب “فيلتينس أرينا” بغيلسنكيرشن، في ثمن النهائي.

وسجّل بيلينغهام هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن الضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما المهاجم هاري كاين في خطف هدف الفوز، لتضرب إنكلترا موعدًا مع سويسرا في ربع النهائي.

فتح تحقيق تأديبي باحتفالية بيلينغهام

في أعقاب الهدف، أظهر فيديو بيلينغهام (21 عامًا) وهو يحاكي وضع يديه على أعضائه التناسلية في حين كان يبدو أنه ينظر إلى مقاعد بدلاء المنتخب السلوفاكي.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأنه تم فتح تحقيق في “انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قبل لاعب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم جود بيلينغهام، بعد حدوثه في نطاق هذه المباراة”.

من جهته، نشر بيلينغهام الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضًا التلميحات بأنها كانت تستهدف اللاعبين والجهاز الفني السلوفاكي.

وقال على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): إن هذه الحركة لم تكن أكثر “من مزحة خاصة تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاضرين في المباراة”، مضيفًا أنه لا يكنّ “سوى الاحترام” للمنتخب السلوفاكي.

وقال كين عن هدف بيلينغهام، الذي وصفه بأنه “واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البلاد، لشبكة (أي.تي.في): “يا له من هدف. فقد أبقى آمالنا في البطولة حية”.

وقال بيلينغهام: “كنا على بعد 30 ثانية من العودة إلى البلاد، تشعر وكأنك خذلت أمتك وركلة واحدة للكرة و(أصبح) كل شيء على ما يرام، وأضاف: “لم أرد اختبار هذا الشعور، لكن حين يحدث فإن الشعور يكون رائعًا.

وضرب منتخب “الأسود الثلاثة” موعدًا، السبت المقبل، في ربع النهائي مع المنتخب السويسري، الذي تأهل بدوره على حساب إيطاليا، على ملعب “مركور شبيل أرينا” في دوسلدورف.

قناة العربي