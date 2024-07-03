طيران بدر ضمن قائمة أبرز خطوط الطيران الأفريقية

أظهرت خارطة لأبرز خطوط الطيران في أفريقيا تم تداولها على وسائط التواصل الإجتماعي طيران بدر السوداني ضمن أكثر من 40 شركة طيران بالقارة السمراء.

وضمّت القائمة عدد مقدر من أشهر خطوط الطيران المعروفة عالمياً منها المصرية، الإثيوبية، الكينية، التونسية، الجنوب أفريقية وغيرها، وجاء طيران بدر متصدر خريطة السودان بوصفه الأكثر تشغيلاً.

ووجود طيران بدر في قائمة أبرز خطوط الطيران في أفريقيا يرجع إلى حصوله على شهادات اعتراف دولية رفيعة في مجالات متعددة أبرزها السلامة، علاوة على عضويته في منظمات طيران عالمية.

ولثلاث أعوام متتالية احتل طيران بدر المركز الأول بوصفه الأكثر نقلاً للركاب في سوق الطيران السوداني، بالإضافة إلى تسييّره رحلات إلى 25 وجهة داخلية وخارجية وتشّمل الخارجية ثلاث قارات، ويمتلك 18 طائرة منها سبعة من الجيل الجديد عدد منها بتسجيل سوداني.

و للسودان إرث تليد في الطيران وتُعتبر الخطوط الجوية السودانية من أعرق شركات الطيران في العالم وبقترب عمرها من الثمانين عاماً.

وأشار خبراء طيران إلى أن وجود طيران بدر ضمن أبرز خطوط الطيران في أفريقيا جاء من واقع استيفاءه للعديد من الاشتراطات العالمية التي تتعلق بالسلامة بالإضافة إلى النمو المتصاعد في الأسطول الحديث والوجهات الجديدة،ولفتوا إلى أن وجود السودان ضمن القائمة الأفريقية يؤكد على حضوره رغم الظروف التي ظل يمر بها قطاع الطيران.

رصد:طيران بلدنا