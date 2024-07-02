رياضية
منتخب الشباب يخسر أول ودياته أمام المنتخب الجزائري
خسر المنتخب السوداني للشباب تجربته التحضيرية الأولى خلال معسكره التحضيري بالعاصمة الجزائرية بهدف أمام نظيره الجزائري في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الإثنين الأول من يوليو 2024م بملعب سيدي موسى بعد مباراة رفيعة المستوى من الجانبين تبادلا فيها الندية والسيطرة.
خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت محمد عبد الله (ابو طاقية) (في المرمى) وإبراهيم هاشم وأكرم فيصل وعلام محمد وأواب عنتر في (الدفاع) ومنذر عبده وعمار الماحي ومحمد عبد المتعال ووهيب شندي (في الوسط) وموسى حسين (كانتي) والعثيمين شمس الدين (في المقدمة الهجومية).
ووصف الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب السوداني التجربة بالمفيدة وقال “واجهنا منتخب محترم جاهز فنيا وبدنيا وبدأ إعداده مبكرا ” مشيرا إلى أن مستوى شباب صقور الجديان في تصاعد مستمر مؤكدا بأن المباريات الودية ستفيد المنتخب وتكمل جاهزيته البدنية والفنية.
سونا
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