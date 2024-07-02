منتخب الشباب يخسر أول ودياته أمام المنتخب الجزائري

خسر المنتخب السوداني للشباب تجربته التحضيرية الأولى خلال معسكره التحضيري بالعاصمة الجزائرية بهدف أمام نظيره الجزائري في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الإثنين الأول من يوليو 2024م بملعب سيدي موسى بعد مباراة رفيعة المستوى من الجانبين تبادلا فيها الندية والسيطرة.