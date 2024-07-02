شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة مصرية تغني وترقص على أنغام أغنية فنان الربابة السوداني أبو القاسم ود دوبا (تل تل قطع القلوب تل)

تناقلت صفحات سودانية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فنانة نوبية مصرية وهي تغني خلال حفل خاص بإحدى محافظات صعيد مصر.

وتغنت الفنانة المصرية بأغنية فنان الربابة السوداني أبو القاسم ود دوبا (تل تل قطع القلوب تل) بمصاحبة الفنان والعازف الشهير حمو إسماعيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين