شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بجمالها الملفت وتقوم بتقليد والدتها في طريقة غنائها القديمة

خطفت إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء “ود” في مقطع الفيديو بإطلالة ملفتة أثارت اهتمام المتابعين.
وقامت إبنة الفنانة الشهيرة بتقليد والدتها في طريقة غنائها في بداياتها الأولى والتي كانت فيها أغنية (الشوق شاقاي شقانا).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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