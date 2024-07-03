الاكاذيب وحالة التماهي مع الاستهبال وصلت بمستشار الدعم السريع يوسف عزت درجة بعيدة ، ذلك انه طالب مواطني سنجة والمناطق المحيطة عدم مغادرة منازلهم ، قاطعا وعدا لايستطيع هو ولا قائده حميدتي الالتزام به ، وهو حماية المواطن وممتلكاته وفرض الامن

بالله شوف السلاسة التي يرص بها هذا الشخص الكلمات الواثقة في مواجهة التجربة والحقيقة والتكرار

في الجملة الثانية قعد يقول في كلام مرتبك وملتبس وما عندو اي معنى ” الهروب من المنازل يفتح تغرة للنهب وذلك مقرونا بظروف دخول القوات لمنطقة جديدة عليها ، وتحتاج وقتا للتعرف على المدينة ”

العبارة دي هسة معناها شنو ؟

يعني هل من متفضل بشرحها ؟!

ثم ختم حديثه كشخص نبيل وناصح ومهتم بمصلحة المواطنين بقوله

” كما ندعو مواطني سنجة لتشكيل لجنة للتواصل مع القائد البيشي والاتفاق على احسن الطرق لحماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية المدينة ”

ويستغرب القارئ لهذا الهردبيس الكلامي ، ان احسن الطرق هي عدم تعرض القوات للمواطنين وممتلكاتهم بس مادايرة ليها اجتماع مع اي زول

لكن قواتك مجرد قوات متفلتة ومجرمة لا تقرأ ما تكتبه في الاساس

وانت شخص غريب جدا

نلت نصيبك من التعليم والثقافة وقررت الانحياز للمجرم دا وطبعا بتكون عندك اسانيد فلسفية ملتفة

لكن هسة الكلام المكتوب دا مجرد حشو لغوي ، لشخص لا يعرف ماذا يحدث في السودان وما هو تاريخ قواتك وطريقتها في التعامل مع السودانيين يتخيل ان من وراء ذلك منطق وفكرة وحرص وتدبير

واثناء هذه الكتابة الحقوقية الانيقة

قامت القوات بالانتهاك والسرقة والنهب والتنكيل والتشريد دون اي اعتبار لكنابة هذا الافندي المستهبل الكذاب .



Omer Ushari Ahmed