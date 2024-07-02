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البرهان يصدر قرارات تم بموجبها ترقية ضباط من دفعات مختلفة إلى الرتبة الأعلى
القيادة العامة للقوات المسلحة
تعميم صحفي
الثلاثاء ٢ يوليو ٢٠٢٤م
أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات تم بموجبها ترقية ضباط من دفعات مختلفة إلى الرتبة الأعلى.
يأتي ذلك تمشيا مع الإجراءات الراتبة التي تجريها القوات المسلحة دوريا طبقا للوائح والقوانين المنظمة.
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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