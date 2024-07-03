تركيا تهزم النمسا وتتأهل لمقابلة هولندا

أكمل منتخب تركيا عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا بالفوز على النمسا بنتيجة 1/2 مساء السبت في لايبزيج.

وتقدم المنتخب التركي بهدف مبكر للغاية سجله المدافع ميريح ديميرال بعد مرور 57 ثانية فقط مستغلا خطأ الدفاع النمساوي في إبعاد ركلة ركنية.

وأضاف ديميرال الهدف الثاني له وللأتراك في الدقيقة 59 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أردا جولر نجم ريال مدريد الإسباني.

وقلص منتخب النمسا الفارق بهدف ميكايل جريجوريتش بعد متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 66.

وصعد منتخب تركيا لملاقاة هولندا في مباراة ستقام يوم السبت المقبل ،على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

ولحقت هولندا بركب المتأهلين لربع نهائي يورو 2024، بعد التغلب على رومانيا 3-0، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا.

وسجل ثلاثية هولندا كودي جاكبو في الدقيقة 20، وهدفان لدونييل مالين (83 و90).

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