مدير شرطة نهر النيل يترأس اجتماع ضبط الوجود الاجنبي بالولاية

أعلن اللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل الشروع في تنفيذ خطوات عملية خاصة بضبط الوجود الأجنبي عبر اللجنة الولائية المشكلة من قبل والي ولاية نهر النيل إنفاذاً لمقررات ورشة ضبط الوجود الأجنبي والحفاظ على الهوية التي إنعقدت ببورتسودان في شهر مارس المنصرم.

جاء ذلك لدى ترأسه اجتماع بهذا الخصوص بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بالدامر بحضور د / الصادق سليمان يعقوب مساعد معتمد شئون اللاجئين لولاية الخرطوم والولايات الشمالية والأستاذة / عفاف تاج السر مفوضة العون الإنساني بالولاية والعميد شرطة / حاتم يس مدير جوازات الولاية والعميد شرطة / ياسر عبدالحميد مدير دائرة الجنايات والعميد شرطة / الطيب محمد علي أرتولي مدير شرطة محلية عطبرة وقدم.

مدير شرطة الولاية شرحاً وافياً عن أسباب الوجود الأجنبي بالولاية والمهددات الأمنية والإجتماعية المترتبة عليه ووجه سيادته الإدارات والمحليات لإنجاح مساعي معتمدية شئون اللاجئين في حصر وتقنين وضبط هذا الوجود بدوره مساعد معتمد شئون اللاجئين كشف عن الحلول المتاحة التي تسعى المعتمدية لتطبيقها وصولاً للنتائج المرجوة من خلال المسح الميداني وتسجيل البيانات اليكترونياً بالشراكة مع دائرة شئون الأجانب بالإدارة العامة للجوازات وشرطة الولايات.