وصلت إلى الرقم عشرة.. إقبال كبير على رحلات سودانير

تمضي رحلات الخطوط الجوية السودانية في تصاعد كبير على صعيد عددها الاسبوعي واقبال المسافرين عليها من واقع دقة مواعيدها والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى توفر السلامة.

وباتت سودانير تسييّر عشرة رحلات في الأسبوع الي القاهرة ومسقط وفقاً لسعة مقعدية كاملة من مطار بورتسودان.

ورغم أن الشركة تعمل بطائرة واحدة إلا أنها ظلّت تثبت إلتزام كبير في موعد الرحلات، وأكد عدد من المراقبين أن سودانير نجحت في استعادة بريقها، ولفتوا إلى أهمية إضافة طائرة ثانية للأسطول لتتوسع في رحلاتها التي يتوقع أن تشمل جدة والشارقة خلال الفترة القادمة.

بورتسودان:طيران بلدنا