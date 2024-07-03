من كواليس اقتحام الدعم السريع لمدينة الدندر: (أحد أعيان الدندر استقبل عناصر المليشيا بمنزله ونحر لهم خروف “دعول” وبعد الاجهاز على الوليمة نهبوا سيارته وغادروا) وساخرون: (يستاهل.. يكونوا عاوزين يجيبوا بيها الديمقراطية)

لا حديث على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية هذه الأيام إلا عن قصص اقتحام قوات الدعم السريع لعدد من مدينة ولاية سنار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول نشطاء وإعلاميون سودانيون بعد الوقائع التي صاحبت اقتحام قوات حميدتي لمدينتي سنجة والدندر.

الصحفي والإعلامي عبد الرؤوف طه علي, كتب واقعة عن دخول قوات الدعم السريع بالأمس لمدينة الدندر بولاية سنار أثارت ضحكات وسخرية المتابعين.

عبد الرؤوف كتب الواقعة في تدوينه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقلها محرر موقع النيلين: (احد أعيان الدندر استقبل عناصر المليشيا بمنزله مساء امس ونحر لهم خروف دعول وبعد الاجهاز على الوليمة نهبوا عربية صاحب الدار وغادروا).

تعليقات المتابعين لحساب الإعلامي جاءت ساخرة من الرجل, حيث كتب أحدهم (يستاهل) ليرد عليه آخر: (يكونوا عاوزين يجيبوا بيها الديمقراطية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين