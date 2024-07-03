شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن المقطع تم تصويره من زيارة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, ومساعده الفريق أول ياسر العطا, من حي القلعة بمدينة أم درمان.

وشهدت جلسة قائد الجيش ومساعده مع بعض المواطنين في منازلهم اقتحام سيدة قامت برفع الروح المعنوية للحاضرين.

وقامت السيدة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بمخاطبة البرهان قائلة: (نحنا في حي القلعة لا عندنا كهرباء ولا موية وعشان القوات المسلحة ورانا والله نحنا ما خائفين ونحنا وراكم إن شاء الله).

الحاضرون الجلسة تفاعلوا مع حديث السيدة والذي رفع من معنويات الجيش وقياداته, وهتفوا بالتكبير (الله أكبر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين