شاهد بالفيديو.. شاب مصري ينصح: (الجنسية العربية الوحيدة الممكن تريحك في السكن هم السودانيين.. ناس طيبين وما بعملوش قلق ولا مشاكل) ومصريون يردون عليه: (فعلاً حقيقة والسودان أخت بلادي)

نشر ناشط مصري, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزل الشاب المصري, في السودانيين ووصفهم بأنهم الجنسية العربية الوحيدة المريحة في السكن.

https://www.facebook.com/reel/1104011304027898

ونصح الناشط جميع الذين يرغبون في سكن مشترك بأن يسكنوا مع السودانيين لأنهم طيبين وما (بعملوش قلق ولا مشاكل) على حد تعبيره.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً المصريين قاموا بمشاركة المقطع وكتبوا عليه: (فعلاً حقيقة والسودان أخت بلادي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين