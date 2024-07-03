شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يسجل اعترافات خطيرة عن “الشفشفة” والسرقة التي يقوم بها بعض أعاونهم بسنجة ويوجه رسالة لحميدتي: (أفعال الناس دي لا بترضي الله ولا بترضي الرسول)

قام قائد ميداني بقوات الدعم السريع, بتصوير مقطع فيديو من مدينة “سنجة”, بولاية سنار, والتي اقتحموها قبل أيام.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وجه القائد الميداني رسالة هامة لقائدهم محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وشكى القائد الميداني خلال حديثه من سرقات ممتلكات المواطنين “الشفشفة”, التي يقومون بها بعض معاونيهم والذين يأتوا لكل مدينة عقب استلامها من قبل قوات الدعم السريع, على حد تعبيره.

وقال الرجل في رسالته لحميدتي, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أفعال الناس دي لا بترضي الله ولا بترضي الرسول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين