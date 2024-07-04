ريال مدريد يحدد موقف بيلينجهام ودياز من الجراحة

حدد ريال مدريد موقف نجمي الفريق، جود بيلينجهام وإبراهيم دياز، بشأن الخضوع لجراحة في الكتف هذا الصيف. ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، كان الثنائي بيلينجهام ودياز مهددين بإجراء جراحة بعد تعرضهما لإصابات خلال الموسم الماضي.

أصيب بيلينجهام في الكتف خلال مباراة ضد رايو فاليكانو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد سقوطه إثر التحام مع إيسي بالازون في بداية المباراة. منذ ذلك الوقت، يلعب بيلينجهام بواقي الكتف، الذي قيل إنه يحد من راحته، لكنه لم يظهر أي أثر للألم عندما سقط مؤخرًا بعد تسجيله هدفًا ضد سلوفاكيا.

من جهة أخرى، تعرض دياز لإصابة مشابهة في الكتف بسبب سقوط شديد خلال هزيمة ريال مدريد في الديربي في سبتمبر/ أيلول الماضي. ورغم أن تشخيص دياز كان خلعًا في الكتف مثل بيلينجهام، وفقًا للخدمات الطبية في ريال مدريد، استمر الثنائي في اللعب دون جراحة، وذكرت الأنباء أن العملية ستتأجل إلى الصيف.

أكدت مصادر من ريال مدريد أن اللاعبين لن يخضعا لجراحة في الكتف هذا الصيف، ولا يوجد اتفاق مع الأطباء بشأن دخول غرفة العمليات حتى الآن.

وأضافت: “سيستمر بيلينجهام ودياز في اللعب بواقي الكتف لتجنب تفاقم الإصابة في منطقة الكتف، وسيستمر الوضع هكذا حتى يتعرضا لشكوى جديدة، ويخضعا وقتها لفحص جديد”.

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