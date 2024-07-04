الإتحاد السوداني لكرة القدم يصدر تعميماً بموجهات فترة الراحة والتسجيلات

أصدر الإتحاد السوداني لكرة القدم تعميما لأندية الدرجة الممتازة بالموجهات الخاصة بفترة الراحة والتسجيلات الرئيسية التي إنطلقت في الأول من يوليو 2024م وتستمر حتي الحادي والثلاثين من أغسطس 2024م وأوضح بأنها فترة خاصة بالراحة والتسجيلات لا يصحبها أي نشاط رياضي او مباريات ودية كانت أو رسمية.

كما أن الأصل في لعب المباريات الودية هو أخذ موافقة الإتحاد السوداني لكرة القدم حسب النظام الأساسي للإتحاد لسنة 2017م.

وأوضح مولانا محمد حلفا نائب رئيس لجنة أوضاع وإنتقالات اللاعبين بأن هذه الفترة حسب اللوائح هي فترة خاصة بالتسجيلات والراحة وأن النشاط واللعب الودي والرسمي يليها وفق خريطة الموسم الرياضي مبينا أن هذه الفترة لا يكون فيها أي نشاط أو تنظيم مباريات رسمية أو ودية. وكشف حلفا بأنه لا يجوز إبتداء تنظيم مباريات ودية ورسمية دون موافقة الإتحاد.