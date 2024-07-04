السودان بجانب غانا وأنغولا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والاتحاد يرحب

رحب المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أبو بكر الماحي، بقرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، التي أوقعت صقور الجديان في المجموعة السادسة بجانب غانا وأنغولا والنيجر. وأكد أنه لا يوجد منتخب ضعيف وآخر قوي، وأن الحظوظ متساوية والفرص متاحة لأي منتخب للتأهل للنهائيات.

وأوضح أن المنتخب السوداني في أفضل حالاته، وأن المجموعة الحالية من اللاعبين قادرة على تحقيق الطموحات بفضل الجهود الكبيرة والاهتمام الذي يحظى به المنتخب من الاتحاد ولجنة المنتخبات. وأشار إلى رغبة اللاعبين والجهازين الإداري والفني في بلوغ النهائيات في المغرب وتحقيق الإنجاز للمرة الرابعة، مؤكدًا على بدء التحضيرات مبكرًا لضمان الجاهزية الكاملة.