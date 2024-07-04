شاهد بالصورة والفيديو.. في بادرة عظيمة نساء منطقة “الطويلة” بشمال دارفور يسيرن أكبر موكب لإطعام آلاف المواطنين الذين وصلوا إلى قريتهم نازحين من الحرب

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند” بعد أن حظي على أعلى نسبة تفاعل ومشاهدات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيديو “الترند” حمل بداخله بادرة عظيمة تدل على عظمة وكرم الشعب السوداني.

حيث أظهر المقطع إقدام نساء منطقة “الطويلة” بشمال دارفور, على المبادرة العظيمة بتسيير أكبر موكب لإطعام آلاف المواطنين الذين وصلوا إلى قريتهم نازحين من الحرب.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر النسوة وهن يحملن الطعام على رؤوسهن لمسافات بعيدة لإكرام النازحين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين