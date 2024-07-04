شاهد بالفيديو.. وسط حضور حاشد من أهل العروسين.. “سوداني” يتزوج من “تونسية”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو من حفل زفاف فريد بين عروسين من بلدين مختلفين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيديو تم تصويره من حفل زفاف عريس “سوداني” وعروس “تونسية”.

https://www.facebook.com/reel/1478664896084868

وحضر الزفاف جمع غفير من أهل العريس السوداني وأهل العروس التونسية وتم الفرح على أنغام الأغنيات التونسية التي تغنى بها مطرب الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين