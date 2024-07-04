شاهد بالصورة والفيديو.. ببنطلون ضيق ومحذق وأزياء مثيرة للجدل.. حسناء السوشيال ميديا هديل إسماعيل تستعرض جمالها وتتمايل في الرقص على أنغام “الكنينة”

أثارت نجمة السوشيال ميديا والممثلة الصاعدة السودانية الصاعدة هديل إسماعيل, ضجة اسفيرية واسعة بعد ظهورها في إطلالة جديدة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا الحسناء.

وظهرت هديل إسماعيل, خلال الفيديو المتداول وهي تستعرض جمالها بأزياء مثيرة للجدل عبارة عن بنطلون ضيق ومحذق وهي تتمايل في الرقص على أنغام أغنية “الكنينة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين