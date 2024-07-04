اقتصاد وأعمال
الحكومة تعلن عن شراء طائرتين لسودانير و(3) بواخر
أعلنت الحكومة السودانية، عن شراء (3) بواخر وطائرتين جديدتين، كإضافة للخطوط البحرية والجوية. .
وقال وزير النقل السوداني، أبوبكر أبو القاسم إن الباخرة الأولي ستصل الموانئ البحرية في شهر أغسطس المقبل من العام الجاري،وأضاف “أول الغيث قطرة” .
وأقر الوزير في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان العاصمة، الخميس، بانتهاء شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”.
مشيراً إلى امتلاك الشركة طائرة واحدة، وأوضح أن العمر الافتراضي للطائرة قد تقدم – بحسب قوله.
وكشف في الوقت نفسه عن ترتيبات جادة لشراء طائرتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري.
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