اقتصاد وأعمال

الحكومة تعلن عن شراء طائرتين لسودانير و(3) بواخر

2024/07/04
سودانير
سودانير

أعلنت الحكومة السودانية، عن شراء (3) بواخر وطائرتين جديدتين، كإضافة للخطوط البحرية والجوية. .

وقال وزير النقل السوداني، أبوبكر أبو القاسم إن الباخرة الأولي ستصل الموانئ البحرية في شهر أغسطس المقبل من العام الجاري،وأضاف “أول الغيث قطرة” .

وأقر الوزير في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان العاصمة، الخميس، بانتهاء شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”.

مشيراً إلى امتلاك الشركة طائرة واحدة، وأوضح أن العمر الافتراضي للطائرة قد تقدم – بحسب قوله.

وكشف في الوقت نفسه عن ترتيبات جادة لشراء طائرتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري.

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