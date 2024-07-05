كاف يحدد مواعيد مباريات تصفيات كأس افريقيا بالمغرب

ومن المقرر أن تقام الجولتان الأولى والثانية من تصفيات «كان 2025» في الفترة ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024، والجولتان الثالثة والرابعة ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024، فيما ستجري الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة ما بين 11 و 19 نوفمبر القادم.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025م صقور الجديان في المجموعة السادسة إلي جانب غانا وانغولا والنيجر.

سونا