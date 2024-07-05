رياضية
كاف يحدد مواعيد مباريات تصفيات كأس افريقيا بالمغرب
بعث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خطابًا إلى جميع الاتحادات الوطنية لإخبارها بمواعيد التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا القادمة، والتي تستضيفها المغرب في صيف 2025.
ومن المقرر أن تقام الجولتان الأولى والثانية من تصفيات «كان 2025» في الفترة ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024، والجولتان الثالثة والرابعة ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024، فيما ستجري الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة ما بين 11 و 19 نوفمبر القادم.
وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025م صقور الجديان في المجموعة السادسة إلي جانب غانا وانغولا والنيجر.
سونا
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