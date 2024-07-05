محترف كرة برازيلي في السعودية يصبح قسًا لكنيسة بمسقط رأسه

أصبح لاعب نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، البرازيلي روبرتو فيرمينو، قساً في كنيسة إنجيلية أسسها في مسقط رأسه بمدينة ماسيو البرازيلية.

ونقل موقع “ليفربول إيكو” البريطاني عن موقع “غلوبو” البرازيلي، الأربعاء، أن فيرمينو أعلن الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الكنيسة أسسها عام 2021.

وأوضح التقرير أن فيرمينو، البالغ من العمر 31 عاماً، عبّر عن “الرغبة المشتعلة” في قلبه وقلب زوجته لاريسا بيريرا، لأنهما يريدان أن “يشعر الناس بالحب (ليسوع) الذي وصلنا”، مضيفاً: “لدينا الآن رغبة ومسؤولية لنكون رعاة كنيسة نيابة عن الرب”.

تم تعميد فيرمينو عام 2020 بعد فترة قصيرة من تعميد زوجته، وكان ذلك في حمام سباحة في ليفربول خلال فترة لعبه للنادي الإنجليزي.

وقال فيرمينو حينها: “يسوع هو الحب، ولا تفسير لذلك. فقط آمنوا به، واشعروا بالروح القدس”.

غادر فيرمينو نادي ليفربول الصيف الماضي بعد 8 سنوات قضاها مع الفريق، سجل خلالها 111 هدفاً وقدم 75 تمريرة حاسمة في 362 مباراة مع الفريق.

وحقق اللاعب خلال تلك الفترة، لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وانتقل إلى الأهلي السعودي الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع ليفربول، لكنه لم يصل إلى المستوى المأمول حيث سجل 9 أهداف فقط وصنع 3 أهداف في 34 مباراة. وأنهى فريقه في المركز الثالث في الدوري المحلي خلف ناديي النصر والهلال.

وينتهي عقد فيرمينو مع الأهلي في صيف عام 2026.

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