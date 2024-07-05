ناجلسمان: لن نستفز يامال.. وإسبانيا ستعاني

قال جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، إنهم لا يخشون مواجهة المنتخب الإسباني أو يشعرون بالانزعاج من سجلهم المتواضع أمامه في الفترة الأخيرة، عندما يلتقي المنتخبان الجمعة في ربع نهائي اليورو.

وأضاف ناجلسمان للصحفيين: “نريد الفوز والتأهل للدور نصف النهائي، وأن نصبح أبطال أوروبا في النهاية في بلدنا. نحن جاهزون وروحنا المعنوية مرتفعة”.

واتفق معه إلكاي جوندوجان، حيث شدد: “نحن جاهزون لخوض مباراة متكافئة”.

وتابع: “الأجواء جيدة ولم تتغير، مثلما كان الحال في المباريات السابقة. لا يوجد سبب يمنعنا من دخول المباراة ونحن نشعر بالثقة”.

لم يفز المنتخب الألماني على نظيره الإسباني في البطولات الكبرى منذ عام 1988، حيث خسر أمامه في آخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية في نصف نهائي اليورو 2008 وكأس العالم 2010. يرجع آخر انتصار للمنتخب الألماني على المنتخب الإسباني إلى 36 عامًا مضت، عندما استضافت ألمانيا كأس أمم أوروبا. يأمل جمال موسيالا أن يتمكن فريقه من تكرار هذا الإنجاز الجمعة.

وقال موسيالا لشبكة سكاي التلفزيونية “سنقدم كل ما عندنا لبلادنا حتى نتمكن من الفوز باللقب. هذا هو حافزنا”.

وأوضح ناجلسمان عن لامين يامال نجم المنتخب الإسباني “لن نقوم باستفزازه، نحن نريد الكرة فقط”.

وزاد “يجب أن نكون يقظين في الدفاع، لأن يامال يجيد أيضا اللعب في العمق، وفي الأطراف، لكن في الوقت نفسه نحن قادرون على تشكيل خطورة كبيرة على إسبانيا”.

واستكمل مدرب المانشافت تصريحاته “نحتاج للاستحواذ على الكرة، حيث أن إسبانيا ستعاني عندما تكون الكرة بين أقدامنا”. ومن المتوقع أن يعتمد ناجلسمان بنسبة كبيرة على نفس التشكيل الأساسي الذي اعتاد الدفع به في البطولة القارية، وسيشارك تاه في قلب الدفاع، إلى جوار أنطونيو روديجر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ليروي ساني سيشارك منذ البداية بدلا من فلوريان فيرتز، وما إذا كان ديفيد راوم سيشارك على حساب ماكسيميليان ميتلشتيت في خط الدفاع مجددا.

وأتم ناجلسمان “لدي علامتي استفهام فيما يتعلق بالتشكيل الأساسي، وفيما يتعلق بمشكلة ساني وفيرتز، يمكنني الإجابة عن السؤال ولكنني لا أريد الإجابة. أنا مقتنع بالثنائي”.

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