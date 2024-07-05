رسمياً.. العين ينهي جدل انتقال رحيمي لاتحاد جدة

وجه نادي العين الإماراتي صدمة قوية لنادي اتحاد جدة فيما يتعلق بالتعاقد مع الجناح المغربي سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. رحيمي (27 عامًا) ارتبط مؤخرًا بالانضمام لصفوف اتحاد جدة بعد الأداء المذهل الذي قدمه وقاد به فريقه لحصد لقب دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على موقع “إكس” تصريحات أدلى بها الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين.

وتحدث الشيخ سلطان بن حمدان عن مستقبل رحيمي قائلاً: “اللاعب المغربي يُعتبر أحد أعمدة الفريق في الموسم المقبل، ونفس الشيء ينطبق على المهاجم الكونغولي لابا كودجو”. وأضاف حول اختيار رحيمي لقائمة المنتخب الأولمبي المغربي: “أعتقد أن هذا هو أفضل تكريم له بعد المستويات الجيدة التي قدمها”.

وأضاف: “العين تعاقد مع المدافع البرازيلي مارلون، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وتابع: “بناءً على توجيهات هزاع بن زايد، سيتم دعم الفريق خلال الصيف المقبل، وتلقينا عدة عروض أوروبية وآسيوية لاستضافة المعسكر الخارجي، ولكننا اخترنا الرباط لأسباب منطقية”.

واختتم: “كل ما ذكر عن العوائد المادية الخاصة بكأس العالم للأندية، ليست إلا مجرد اجتهادات صحفية”.

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