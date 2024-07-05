الدخيري يلتقي بالرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون وسفير ليبيا بأسبانيا

التقى البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بسعادة الدكتور خايمي لييو لوبز (Dr. JAIME LILLO LOPEZ) الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون بمقر المجلس في مدريد.

وقدم الدخيري رسالة شكر للمجلس ممثلا في مديره وتمنى له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة كرئيس للمجلس الدولي للزيتون وأطلعه على جهود المنظمة وخاصة ما يتعلق منها بقطاع الزيتون المكملة والداعمة لعمل المجلس في المنطقة العربية وأخرها توقيع اتفاقية مقر المكتب العربي للزيتون بتونس مع الحكومة التونسية ممثلة في وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقد ناقش الاجتماع سبل التعاون والتكامل بين المنظمتين في دعم وتطوير قطاع الزيتون في الوطن العربي. وحضر الإجتماع الدكتور عبد الرؤوف العجيمي نائب الرئيس التنفيذي للمجلس والذي تقلد مهامه بالمجلس بداية شهر يوليو 2024.

وفي ختام الاجتماع اكد الدخيري للمجلس التزام المنظمة في دفع مسيرة التعاون المشترك لمصلحة القطاع. كما التقى البروفيسور الدخيري بسعادة السفير وليد بو عبدالله سفير دولة ليبيا لدى أسبانيا وهو من السفراء الفاعلين في المجموعة العربية التي تنسق مع المجلس الدولي للزيتون لصالح المنطقة العربية.

وقد أكد الدخيري للسيد السفير إهتمام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في توثيق عرى التعاون مع الاتحاد الأوربي في كافة المجالات الزراعية وبما يخدم الزراعة العربية وخصوصا في مجال انتاج وتصنيع وتسويق الزيتون وزيت الزيتون وقد أمّن سعادة السفير على خارطة الطريق التي قدمها المدير في إدارة ملفات التعاون مع الأوربيين فيما يخص أشغال المنظمة ذات الصلة.