ميسي يضيع .. شاهد الأرجنتين تهزم الإكوادور بركلات الترجيح وتبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا

حسمت ركلات الجزاء المباراة المجنونة في دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، لصالح منتخب الأرجنتين على حساب الإكوادور بنتيجة 4 – 2.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة البرغوث ليونيل ميسي من تخطي عقبة الإكوادور في حملة الدفاع على اللقب، وشهدت المباراة أجواء حماسية مشتعلة طوال المواجهة.

وكان الوقت الأصلي والإضافي لمباراة الأرجنتين ضد الإكوادور قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت لصالح منتخب الأرجنتين، ليحجز بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

أضاع ليونيل ميسي ركلة الجزاء الأول للأرجنتين في العارضة على طريقة بانينكا.

ثم تصدى مارتينيز لركلة الجزاء الأولى لـ الإكوادور.

أحرز ألفاريز ركلة الجزاء الثانية للأرجنتين.

وعاد مارتينيز وتصدى من جديد لركلة الجزاء الثانية للإكوادور.

وسجل ماك اليستر الركلة الثالثة للأرجنتين.

وأحرز الإكوادور ركلة الجزاء الأولى في محاولته الرابعة.

وسجل مونتيل ركلة الجزاء الثالثة للأرجنتين في محاولته الرابعة.

ثم تسجل الإكوادور الركلة الرابعة.

وأخيرًا يسجل أوتاميندي ركلة الجزاء الأخيرة ويصعد بالأرجنتين إلى دور نصف النهائي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 استمتع .. تصديات ديبو مارتينيز في ركلات الترجيح.

pic.twitter.com/QZnsOYrtHi — عمرو (@bt3) July 5, 2024

المصري اليوم