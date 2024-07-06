بيتكوين تهبط لأدنى مستوى لها في 4 أشهر

انخفضت عملة البيتكوين المشفرة يوم الجمعة لأدنى مستوى لها في 4 أشهر، مسجلة تراجعًا بأكثر من 8% لتصل إلى 53,523 دولارًا.

وتراجعت البيتكوين بنحو 12% منذ بداية الأسبوع، رغم ارتفاع العديد من الأصول الشديدة التأثر بالمخاطر مثل مؤشر ناسداك، وفقًا لوكالة رويترز.

يعد هذا أدنى انخفاض للعملة الرقمية منذ أواخر فبراير.

وفي سياق متصل، انخفضت “إيثر” بنسبة 9% لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين، عند 2,841 دولارًا.

يشار إلى أن بيتكوين كانت قد وصلت إلى ارتفاع وصف بالجنوني في أوائل مارس الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من 72 ألف دولار أميركي، حسب وكالة فرانس برس.

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