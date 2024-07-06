أنف مبابي تهزمه في قمة فرنسا والبرتغال

لم يقدر كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا على مقاومة آلامه خلال مواجهة البرتغال، الجمعة، في دور الثمانية لبطولة يورو 2024.

وسقط مبابي على الأرض بعد مرور 55 دقيقة من المباراة التي تقام في هامبورج متأثرًا بآلام في الأنف بعد اصطدام رأسية برناردو سيلفا بالقناع الطبي الذي يرتديه النجم الفرنسي.وبعد أكثر من دقيقتين، عاد كيليان مبابي مجددًا لاستكمال اللقاء حتى انتهاء الشوط الإضافي الأول.

وخلع مبابي، قناعه الطبي أثناء الاستراحة ودخل في نقاش سريع مع المدرب ديدييه ديشامب، انتهى باستبدال قائد الديوك ليشارك مكانه زميله السابق في باريس سان جيرمان برادلي باركولا.وقام كيليان مبابي بتسليم شارة القيادة لزميله نجولو كانتي نجم اتحاد جدة السعودي، بينما جلس مهاجم ريال مدريد الجديد على مقاعد البدلاء واضعًا الثلج على أنفه.

وفازت فرنسا بضربات الجزاء على البرتغال لتلتقي بإسبانيا في نصف نهائي مثير باليورو.

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