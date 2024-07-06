شاهد بالفيديو.. من أرض المعركة.. مقاتلون بالجيش يوجهون رسائل نارية للشباب السودانيون في القاهرة: (مصر الدولة الوحيدة التي استقبلتكم باحترام ولو ما قادرين ترجعوا تحملوا السلاح وتقاتلوا زي الرجال اقعدوا باحترام)

وجه مقاتلون بالجيش السوداني, رسائل نارية لبعض الشباب السودانيين في مصر, وذلك بعد انتشار مقاطع تتحدث عن قيامهم بأفعال تسيء لسمعة السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن رواد سودانيون ومصريون كانوا قد نشروا مقاطع لمشاركة شباب سودانيون في حفلات غنائية بالقاهرة وهم يرقصون بشكل فاضح في الوقت الذي تعاني فيها البلاد من حرب طاحنة.

وقال المقاتلون الذين من ضمنهم مستشار قانوني ومحامي, خلال حديثهم لهؤلاء الشباب أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استقبلتكم باحترام.

وطالب المقاتلون الذين ظهروا وهم يحملون السلاح هؤلاء الشباب باحترام سمعة السودان, مطالبين الجميع بإحترام البلد التي يقيمون فيها: لو ما قادرين ترجعوا تحملوا السلاح وتقاتلوا زي الرجال اقعدوا باحترام).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين