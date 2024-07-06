شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة.. الحسناء السودانية لوشي “تفك العرش” وتقدم وصلة رقص ملفتة للأنظار خلال حفل للفنانة إنصاف مدني بالإمارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة بعد تناقله بعد السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الحسناء السودانية ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, وهي تشارك في حفل زواج إحدى صديقاتها بدولة الإمارات وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وظهرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, وهي تتمايل في الرقص بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل على أنغام مطربة الحفل إنصاف مدني.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين تفاعل مع الظهور المثير لحسناء السوشيال ميديا, حيث كتب أحد متداولي المقطع: (لوشي تفك العرش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين