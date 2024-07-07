أطاحت بسويسرا .. إنجلترا لنصف نهائي اليورو بركلات الترجيح

بلغ منتخب إنجلترا، نصف نهائي يورو 2024، مساء السبت، بعد الفوز على سويسرا، بركلات الترجيح (5-3) عقب التعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

تقدمت سويسرا بهدف أول عن طريق بريل إمبولو في الدقيقة 75، قبل أن يأتي الرد بعدها بنحو 5 دقائق عبر بوكايو ساكا.وبسط المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، رغم قدرة لاعبي سويسرا على التقدم للأمام أملا في الوصول لمرمى بيكفورد، لكن دون خطورة.وبعد فترة من الهدوء، كسر المنتخب السويسري، جبل الجليد، بهدف التقدم عن طريق إمبولو الذي انزلق لمقابلة عرضية بلمسة مباشرة إلى الشباك.

لكن سويسرا لم تهنأ بفرحة التقدم لفترة طويلة بعدما نجح الإنجليز في العودة بعد دقائق معدودة عبر تسديدة صاروخية أطلقها ساكا في أقصى الزاوية اليسرى، لترتطم بالقائم قبل أن تسكن الشباك.وضغط المنتخب السويسري بكل قوة في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وكان قريبا من إصابة شباك بيكفورد الذي تصدى لتسديدة قوية من عمدوني، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل، مما أدى لذهاب الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للإنجليز في النهاية.

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