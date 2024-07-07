بيانات ووثائق
ماذا جاء البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة؟
البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة:
– النقاش في المؤتمر شمل ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات
– أكد المؤتمرون على ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب
– نناشد الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان
– وصول المساعدات أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين وندعو لحماية العاملين في المجال الإنساني
– الحرب تسببت في كارثة إنسانية مريعة وعصفت بملايين الأسر إلى المجهول
– أجمع المؤتمرون على المحافظة على السودان وطناً موحداً على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية
– جميع المؤتمرون توافقوا على العمل لوقف الحرب
– الحرب هددت استقرار السودان واستقلاله ووحدة أراضيه وتهدد بقاء الدولة السودانية
– تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم.
الجزيرة – السودان
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