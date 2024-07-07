ماذا جاء البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة؟

البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة:

– النقاش في المؤتمر شمل ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات

– أكد المؤتمرون على ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب

– نناشد الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان

– وصول المساعدات أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين وندعو لحماية العاملين في المجال الإنساني

– الحرب تسببت في كارثة إنسانية مريعة وعصفت بملايين الأسر إلى المجهول

– أجمع المؤتمرون على المحافظة على السودان وطناً موحداً على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية

– جميع المؤتمرون توافقوا على العمل لوقف الحرب

– الحرب هددت استقرار السودان واستقلاله ووحدة أراضيه وتهدد بقاء الدولة السودانية