هولندا تقلب الطاولة على تركيا وتعبر لنصف نهائي اليورو بهدفين لهدف

حقق المنتخب الهولندي الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة تركيا، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية.

سجل لتركيا صامت أكايدن في الدقيقة 35، بينما سجل هدفي هولندا ستيفان دي فري وجاكبو في الدقائق 70 و76.وبهذا الانتصار يعبر المنتخب الهولندي للدور نصف النهائي ليواجه المنتخب الإنجليزي.

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