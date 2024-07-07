خسرت من أوروجواي.. إخفاق البرازيل يجدد الجدل حول أهمية نيمار

على الرغم من غيابه عن منتخب البرازيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أشهر، إلا أن نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي كان حاضراً في مخيلة جماهير السيليساو، لاسيما بعد إخفاق الفريق في بطولة كوبا أمريكا.

وودع المنتخب البرازيلي منافسات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية من الدور ربع النهائي بعدما أطاح به نظيره الأوروجوياني بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت الجماهير بشكل كبير مع شكل وأداء المنتخب،

حيث رصد موقع “سبورتس كيدا” أبرز ما جاء من تعليقات على منصة “إكس” والتي أشارت إلى افتقاد راقصي السامبا لجهود نيمار.وقال أحد المشجعين: “نيمار هو آخر لاعب برازيلي يمكنك أن تدفع المال لأجل مشاهدته”.. وزاد آخر: “منتخب البرازيل غير متكامل بغياب نيمار”.واستعرض آخرون أرقام نيمار بقميص السيليساو وما حققه طوال مسيرته للتدليل على افتقاد المنتخب لجهوده.يذكر أن نيمار يغيب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي عندما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حيث لم يشارك سوى في 5 مباريات بقميص الهلال سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 3 أخرى.

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