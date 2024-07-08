مصطفى شوبير يدافع عن والده: لا تكرروا الظلم بطريقة أخرى

دافع مصطفى شوبير، حارس الأهلي، عن والده أحمد شوبير، بعد الاتهامات الجماهيرية له بتحمل مسؤولية ما تعرض له أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت قبل وفاته.

وحملت بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي شوبير ما حدث لرفعت قبل وفاته، حينما كان مسؤولا بنادي فيوتشر “مودرن سبورت” في وقت سابق إلى جانب أحمد دياب رئيس النادي السابق. وقال مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “اتهامات وخوض في الذمم بدون علم أو دليل. لا اختلاف بينكم وبين من ظلم رفعت في شيء، لأنكم تتهمون الناس ظلما بأذى شخص بدون دليل”.وتابع: “شقيق اللاعب طلع وقال اسألوا فلان وذکر اسم شخص، ووكيله كان جالسا وحصلت مواجهه بينه وبين الشخص الذي تم ذكر اسمه.. فين بقى اسم أحمد شوبير في جمله مفيدة؟!!”.أكد: “لا أخو رفعت ولا وكيله ولا المحامي الخاص به قال شيء أو ذكر حتى اسم أحمد شوبير مثلما يكتب المفبركون”.

واصل: “التريند والاتهامات الباطلة تعمي الناس، توقفوا عن الاتهامات الباطلة بدون دليل لأننا بذلك لم نتعلم مما حدث ونكرر الظلم بطريقة أخرى. استقيموا يرحمكم الله، وسيبكم من التريند كلنا لله راجعون”.

وأتم: “أخيرا ربنا يرحمك يا رفعت أكيد أنت في مكان أحسن، لا تنسوه من صالح دعائكم”.

وكان شقيق رفعت ووكيله نادر شوقي قد حملا ما حدث له قبل وفاته لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة الحالي ورئيس مودرن سبورت السابق.

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